Суд вынес приговор по делу о краже 38 миллионов из сейфа мясокомбината под Воронежем

Виновными признали воронежцев 41 года и 47 лет. Ранее их привлекали к ответственности, но прошлые судимости уже погашены. Одному из подсудимых назначили 4 года колонии общего режима, второму — 4 года и 4 месяца. Дела двух других участников банды выделили в отдельное производство. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» рассказали в Россошанском районном суде.