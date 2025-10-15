Суд вынес приговор по делу о краже 38 миллионов из сейфа мясокомбината под Воронежем

13 октября Россошанский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела о хищении более 38 млн рублей из сейфа мясокомбината в поселке Красный Восход Подгоренского района. Из четырех преступников двоим вынесли приговор.
Виновными признали воронежцев 41 года и 47 лет. Ранее их привлекали к ответственности, но прошлые судимости уже погашены. Одному из подсудимых назначили 4 года колонии общего режима, второму — 4 года и 4 месяца. Дела двух других участников банды выделили в отдельное производство. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» рассказали в Россошанском районном суде.
По материалам дела, в прошлом мае один из мужчин получил от подельника информацию о хранении крупной суммы в сейфе кассы предприятия. Сообщники разработали план хищения, воспользовавшись отсутствием охраны. Для мобильности они использовали автомобиль «Нива» одного из участников банды. Подготовили инструменты: гвоздодер, молоток, отвертку, а также средства конспирации — рацию, медицинские перчатки, маски и неприметную одежду. Подозреваемых задержали в августе 2024-го.
Также Россошанский суд удовлетворил иск потерпевших и взыскал с осужденных 38 244 154 рубля в пользу мясокомбината.