В Забайкальском крае мужчина убил 31-летнего знакомого из охотничьего ружья. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, в ходе конфликта на территории заказника 50-летний обвиняемый выстрелил из охотничьего нарезного ружья в мужчину.