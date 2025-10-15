В Забайкальском крае мужчина убил 31-летнего знакомого из охотничьего ружья. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, в ходе конфликта на территории заказника 50-летний обвиняемый выстрелил из охотничьего нарезного ружья в мужчину.
— Следователи завели в отношении местного жителя уголовное дело по статье «Убийство», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.
В результате следственных действий обвиняемый был задержан. Эксперты уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и допросили фигурантов дела. Суд избрал меру пресечения для задержанного.
