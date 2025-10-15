От 3000 до 134 000 рублей. КГК заявил о задержаниях за взятки в энергетическом комплексе Беларуси

В частности, первый замруководителя крупного предприятия задержан при получении взятки в 134 тысячи рублей. В ведомстве обратили внимание, что всего были задержаны представители трех организаций, которые незаконно получили деньги за лоббирование интересов коммерческих структур. И привели подробности. Так, первый заместитель генерального директора одного из минских предприятий, которое занимается монтажом и установкой промышленных машин и оборудования, в сентябре 2025 года получил взятку за лоббирование интересов коммерсантов. Речь идет про подписание договора на поставку в адрес госпредприятия трансформаторной подстанции.