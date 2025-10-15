От 3000 до 134 000 рублей. КГК заявил о задержаниях за взятки в энергетическом комплексе Беларуси

КГК рассказал о задержаниях за взятки в энергетическом комплексе Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«ДФР вскрыты факты коррупции в энергетическом комплексе», — говорится в сообщении.
В частности, первый замруководителя крупного предприятия задержан при получении взятки в 134 тысячи рублей. В ведомстве обратили внимание, что всего были задержаны представители трех организаций, которые незаконно получили деньги за лоббирование интересов коммерческих структур. И привели подробности. Так, первый заместитель генерального директора одного из минских предприятий, которое занимается монтажом и установкой промышленных машин и оборудования, в сентябре 2025 года получил взятку за лоббирование интересов коммерсантов. Речь идет про подписание договора на поставку в адрес госпредприятия трансформаторной подстанции.
«При получении взятки в сумме 134 тыс. рублей он был задержан с поличным. В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в КГК.
В ведомстве заметили, что в занимаемой должности он был более десяти лет, его среднемесячная заработная плата составляла примерно 10 000 рублей.
Кроме того, было установлено, что начальник отдела еще одного минского предприятия, занимающегося производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов, в марте 2025 года получил 5000 рублей за снижение стоимости производимой организацией блочной комплектной трансформаторной подстанции, которую намеревались приобрести коммерсанты.
«Руководитель среднего звена задержан и дал признательные показания», — сообщили в Комитете госконтроля.
В пресс-службе ведомства обратили внимание, что ведущий инженер по техническому надзору за строительством еще одного из минских предприятий энергетики в течение года получил 3000 рублей за скорейшее визирование актов сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ, которые проводила коммерческая структура.
«Во всех трех случаях денежные средства передавались работниками общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством и поставкой электротехнического оборудования», — акцентировали внимание в ведомстве.
И заметили, что по фактам коррупционных преступлений в отношении сотрудников трех государственных предприятий были заведены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 430 Уголовного кодекса и части 1 статьи 433 УК.
