Стали известны подробности инцидента в нижегородской школе № 117

Выяснилось, что драки там не было.

Источник: Время

Информация о конфликтной ситуации в школе № 117, которая появилась в пабликах, не соответствует действительности, сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

Ранее в социальных сетях говорилось о массовой драке учеников, которых разнимали педагоги. Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отреагировал на ситуацию и призвал взрослых не пересылать фейки.

Оказалось, что кадры были сняты в минувший понедельник. После пятого урока шестикласснику стало плохо в коридоре. Он упал, из носа пошла кровь. Старшеклассники это заметили и пришли на помощь.

«В этот момент вокруг них собрались дети. Обучающиеся одиннадцатого класса помогли мальчику подняться, сопроводили его в медицинский кабинет, по телефону позвали дежурного заместителя директора. Врач и медицинская сестра оперативно оказали первую помощь. По результатам осмотра было выявлено, что у ребенка повышенное артериальное давление, о чем была сделана соответствующая запись в амбулаторном журнале», — уточнили в департаменте.

После случившегося за ребенком приехал папа. Администрация школы следит за состоянием здоровья ученика и обеспечивает безопасность всех обучающихся.

Ранее сообщалось, что женщина получила штраф 50 тысяч за пьяный дебош и оскорбление полиции.