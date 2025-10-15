Стали известны подробности инцидента в нижегородской школе № 117

«В этот момент вокруг них собрались дети. Обучающиеся одиннадцатого класса помогли мальчику подняться, сопроводили его в медицинский кабинет, по телефону позвали дежурного заместителя директора. Врач и медицинская сестра оперативно оказали первую помощь. По результатам осмотра было выявлено, что у ребенка повышенное артериальное давление, о чем была сделана соответствующая запись в амбулаторном журнале», — уточнили в департаменте.