В Уфе задержан мужчина по подозрению в поджоге женщины

В Уфе полицейские задержали 45-летнего местного жителя, которого подозревают в нападении на женщину, которую он облил горючей жидкостью. По информации городского управления МВД, инцидент произошел во время пьяного застолья.
Когда женщина, устав от выпивки, уснула, мужчина попытался ее разбудить. Не добившись результата, он взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и облил спящую уфимку. Одежда на пострадавшей вспыхнула, но поджигатель сумел потушить пламя с помощью одеяла. Медицинскую помощь уфимцы вызвали только через несколько часов после происшествия. Женщину с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу.
— Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, — добавили в МВД.
По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
