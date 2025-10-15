Возмездие настигло спустя 23 года: Житель Молдовы задержан за двойное убийство супругов в 2002 году, — добычей преступников стали 200 тысяч леев

В Гратиештах раскрыто жестокое двойное убийство, совершённое ещё в 2002 году. Тогда трое вооружённых грабителей ворвались в дом супругов, убили их и забрали 200 000 леев.
Один из нападавших погиб на месте, а главному фигуранту удалось скрыться. Его нашли лишь спустя 23 года — в Молдове.
Ему грозит пожизненное заключение.
