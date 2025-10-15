Прокурор попросил для Фургала 25 лет лишения свободы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Прокурор с учетом первого приговора попросил Бабушкинский суд Москвы назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет по делу о хищениях и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня в суде начались прения сторон по «экономическому делу» в отношении Фургала и других фигурантов, обвинение на этой стадии называет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
«Прошу (с учетом первого приговора Фургалу — ред.) назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 11 миллионов рублей», — заявил прокурор.
Конкретно по данному делу Фургала следует приговорить к 22 годам, подчеркнул прокурор.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов. Апелляционная и кассационная инстанции впоследствии признали приговор законным.
Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы «Торэкс», связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Фургал вину не признает.
Как установило следствие, Фургал, будучи депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий. Покровительство Фургала позволяло им совершать преступления мошеннического характера, в деле речь идет о хищениях на несколько миллиардов рублей, следует из материалов, озвученных в суде. Никто из фигурантов также не признал себя виновным.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиарда рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008−2019 года в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.