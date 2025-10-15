Готовили себе ужин после работы: двое рабочих погибли страшной смертью из-за газовой плитки

В 125-м микрорайоне Улан-Удэ произошла трагедия: в бытовке, устроенной в закрытом кузове грузовика, обнаружили тела двух иностранцев. Строители частного дома использовали автомобиль в качестве жилья и кухни. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия, рабочие погибли из-за отравления угарным газом, который скопился в герметичном помещении.
— Иностранцы готовили еду на газовой плитке, подключенной к баллону. Недостаточная вентиляция в бытовке привела к накоплению угарного газа, что и стало причиной их смерти, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Тела обнаружил родственник хозяина участка только спустя два дня. Тогда он приехал, чтобы проверить рабочих, которые перестали выходить на связь. Следователи проверяют обстоятельства происшествия, а для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.