Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовили себе ужин после работы: двое рабочих погибли страшной смертью из-за газовой плитки

В Улан-Удэ двое строителей отравились угарным газом в автомобиле.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 125-м микрорайоне Улан-Удэ произошла трагедия: в бытовке, устроенной в закрытом кузове грузовика, обнаружили тела двух иностранцев. Строители частного дома использовали автомобиль в качестве жилья и кухни. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия, рабочие погибли из-за отравления угарным газом, который скопился в герметичном помещении.

— Иностранцы готовили еду на газовой плитке, подключенной к баллону. Недостаточная вентиляция в бытовке привела к накоплению угарного газа, что и стало причиной их смерти, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Тела обнаружил родственник хозяина участка только спустя два дня. Тогда он приехал, чтобы проверить рабочих, которые перестали выходить на связь. Следователи проверяют обстоятельства происшествия, а для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.