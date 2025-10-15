Хабиров отметил значение музыкального коллектива Ay Yola для Башкирии

На встрече со студентами колледжей глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос о музыкальном коллективе Ay Yola, отметив их значительную работу по продвижению национальной культуры.
Руководитель региона подчеркнул, что лично знаком с участниками группы и знакомился с их творчеством. По его словам, музыканты демонстрируют настоящую любовь к родному краю, проявляют глубокое уважение к традициям, фольклору и культурному наследию республики.
Хабиров охарактеризовал артистов как талантливых и креативных исполнителей, поблагодарил их за творческую деятельность и пожелал дальнейших успехов на музыкальном поприще.
