Хабиров отметил значение музыкального коллектива Ay Yola для Башкирии

Радий Хабиров высоко оценил вклад группы Ay Yola в популяризацию башкирской культуры.

Источник: Комсомольская правда

На встрече со студентами колледжей глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос о музыкальном коллективе Ay Yola, отметив их значительную работу по продвижению национальной культуры.

Руководитель региона подчеркнул, что лично знаком с участниками группы и знакомился с их творчеством. По его словам, музыканты демонстрируют настоящую любовь к родному краю, проявляют глубокое уважение к традициям, фольклору и культурному наследию республики.

Хабиров охарактеризовал артистов как талантливых и креативных исполнителей, поблагодарил их за творческую деятельность и пожелал дальнейших успехов на музыкальном поприще.

