В конце октября жителей Башкирии ждет шестидневная рабочая неделя

В конце октября жителей Башкирии, как и всех россиян, ожидает шестидневная рабочая неделя. Согласно информации Роструда, это будет первый в 2025 году случай, когда придется работать шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября.
Такое изменение графика связано с переносом выходного дня. Суббота, 1 ноября, станет рабочим днем, а вместо нее выходным будет понедельник, 3 ноября. После шестидневного трудового марафона работников ждет три дня отдыха подряд.
Следующая рабочая неделя после праздников окажется короткой — всего три дня с 5 по 7 ноября.
Ранее сообщалось, что в 2026 году шестидневных рабочих недель не предвидится. При этом длинные выходные сохранятся. Ноябрьский праздник в следующем году выпадает на среду, разделяя неделю на две равные части.
