Главу нижегородского отделения Народного фронта арестовали на два месяца

По словам представителя следствия, потерпевшей стороной является министерство молодежной политики Нижегородской области. Установлено, что в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму более 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета. Во вторник Жильцов был задержан, допрошен, дал признательные показания, в среду ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину Жильцов признал в полном объеме.