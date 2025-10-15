Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму

ФСБ показала видео задержания в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации. Она состояла из четырех участниц — гражданок России.

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят через калитку во двор и стучатся в частный дом, им почти сразу открывают.

В доме провели обыск и нашли запрещенную литературу, а также средства связи и гаджеты, использовавшиеся для террористической деятельности. Всех женщин задержали.

В ФСБ сообщили, что задержанные женщины «распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата». Отмечается, что они организовывали подпольные собрания, где вербовали в свои ряды новых сторонников.