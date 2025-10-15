Пенсионеры Башкирии потеряли 4 млн рублей за сутки из-за мошенников

За последние 24 часа в Башкирии зафиксирована серия мошенничеств, жертвами которых стали пожилые люди. Общая сумма потерь от действий телефонных мошенников превысила 4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Так, в Уфе 70-летняя женщина перевела аферистам 150 тысяч рублей. Преступники последовательно представлялись работниками газовой службы, Роскомнадзора и казначейства. Пенсионерка собиралась передать им еще 250 тысяч, но сотрудники банка вовремя вмешались и предотвратили потери.
Другая уфимка 74 лет лишилась 500 тысяч рублей. Всё началось с звонка от мнимого сотрудника курьерской службы, сообщившего о посылке на ее имя. Пенсионерка поделилась личными данными, после чего ей начали звонить лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов. Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину перевести полмиллиона рублей.
В Стерлитамаке 77-летний мужчина перевел мошенникам около 2,5 миллионов рублей. С ним контактировали люди, представлявшиеся работниками газовой службы, ФСБ и Центробанка.
А в Кумертау 73-летняя жительница доверилась аферистам, назвавшимся сотрудниками Росфинмониторинга, и перевела более 800 тысяч рублей для замены электросчетчиков.
