Пенсионеры Башкирии потеряли 4 млн рублей за сутки из-за мошенников

Другая уфимка 74 лет лишилась 500 тысяч рублей. Всё началось с звонка от мнимого сотрудника курьерской службы, сообщившего о посылке на ее имя. Пенсионерка поделилась личными данными, после чего ей начали звонить лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов. Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину перевести полмиллиона рублей.