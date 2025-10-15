По всей Украине введены аварийные отключения света

Ранее в Киеве произошло частичное отключение электроэнергии в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах из-за аварии на энергообъекте, вызванной перегрузкой сети. Сообщалось, что отключения также затронули центральные районы, включая станции метро «Крещатик» и «Арсенальная», где отсутствовало освещение и было частично нарушено движение поездов.