Зеленский похвастался сделанной домашней работой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что переговоры могут приблизить завершение войны. Об этом он сообщил по итогам совещания Ставки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что переговоры могут приблизить завершение войны. Об этом он сообщил по итогам совещания Ставки.

«Мы уже подготовили свою часть “домашней работы” перед встречей с президентом Трампом — как военную часть, так и нашу экономическую часть. Все детали. Все готово», — отметил Зеленский в своем telegram-канале.

На прошедшем совещании ключевыми темами стали использование дипстрайков и наращивание дальности ударов, наносимых украинскими силами. Украинская делегация в настоящее время пребывает в Вашингтоне, где проводит переговоры с представителями американских оборонных и энергетических компаний. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность своей команде за проделанную работу по организации предстоящих переговоров.

Переговоры с Трампом рассматриваются Киевом как возможность укрепить военное сотрудничество и усилить давление на Россию. Украина рассчитывает на расширение поставок систем ПВО и других видов вооружений.

Ранее американские СМИ сообщали, что на встрече в Белом доме Дональд Трамп намерен убедить Владимира Зеленского пойти на значительные уступки ради урегулирования конфликта, при этом поставки вооружений, включая ракеты Tomahawk, могут обсуждаться с осторожностью. Встреча президентов запланирована на 17 октября, и ранее Трамп уже заявлял о необходимости занять более компромиссную позицию для достижения соглашения.

