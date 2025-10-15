Зеленский похвастался сделанной домашней работой

Ранее американские СМИ сообщали, что на встрече в Белом доме Дональд Трамп намерен убедить Владимира Зеленского пойти на значительные уступки ради урегулирования конфликта, при этом поставки вооружений, включая ракеты Tomahawk, могут обсуждаться с осторожностью. Встреча президентов запланирована на 17 октября, и ранее Трамп уже заявлял о необходимости занять более компромиссную позицию для достижения соглашения.