На западе Украины начались массовые задержания военных

В Тернополе, расположенном на западе Украины, начались массовые задержания украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Согласно информации издания, в частности, были задержаны военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»*. Местные активисты утверждают, что эти военнослужащие занимались похищениями людей и автомобилей в ходе принудительной мобилизации.

Позднее полиция Тернопольской области подтвердила задержания, заявив, что военные незаконно удерживали людей, применяли насилие и пытки, вымогали деньги и отбирали имущество. Семи подозреваемым уже предъявлены обвинения.

Ранее на Украине задержали военного, сообщившего о своём дезертирстве в соцсетях. По предварительным данным, в начале сентября бойца отправили в госпиталь для медосмотра, но на самом деле там о нём и не слышали. Выяснилось, что он просто «слинял» и в течение двух недель скрывался от правоохранительных органов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.