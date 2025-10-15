На западе Украины начались массовые задержания военных

Согласно информации издания, в частности, были задержаны военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»*. Местные активисты утверждают, что эти военнослужащие занимались похищениями людей и автомобилей в ходе принудительной мобилизации.
Позднее полиция Тернопольской области подтвердила задержания, заявив, что военные незаконно удерживали людей, применяли насилие и пытки, вымогали деньги и отбирали имущество. Семи подозреваемым уже предъявлены обвинения.
Ранее на Украине задержали военного, сообщившего о своём дезертирстве в соцсетях. По предварительным данным, в начале сентября бойца отправили в госпиталь для медосмотра, но на самом деле там о нём и не слышали. Выяснилось, что он просто «слинял» и в течение двух недель скрывался от правоохранительных органов.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.