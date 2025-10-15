Ричмонд
На побережье Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки у побережья Чили были зафиксированы днем 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

На территории побережья Чили произошло среднее по мощи землетрясение магнитудой 5,6. Об этом рассказали представители национального сейсмологического центра государства.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 11:43 по времени UTC, что соответствует 14:43 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился примерно в 10 километрах к юго-востоку от национального парка Фрай-Хорхе. По оценкам специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 22 километра.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Экстренные службы продолжают наблюдать за ситуацией и уточнять возможные последствия произошедшего землетрясения.

Ранее стало известно, что в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,9. По данным регионального МЧС, эпицентр толчков находился примерно в пяти километрах восточнее села Старый Бельтир.