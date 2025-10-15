На побережье Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 11:43 по времени UTC, что соответствует 14:43 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился примерно в 10 километрах к юго-востоку от национального парка Фрай-Хорхе. По оценкам специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 22 километра.