Пёс пожарного чуть не спалил его дом дотла

Пёс по кличке Колтон, питомец пожарного из американского города Чапел-Хилл, стал невольным поджигателем, едва не уничтожив дом своего хозяина. Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как невинная игра собаки с литиевым аккумулятором за секунды превратилась во взрыв и пожар.
Видео инцидента, опубликованное пожарным департаментом Чапел-Хилл, мгновенно разлетелось по сети. На кадрах видно, как Колтон с увлечением грызет на ковре какой-то предмет. Внезапно из «игрушки» начинает валить густой дым. Пес отскакивает, и в ту же секунду происходит вспышка, разбрасывая искры, после чего прямо посреди комнаты вспыхивает яркое пламя.
Испуганный Колтон убегает в безопасное место, а в доме начинает выть пожарная сигнализация.
Хозяин собаки Дэвид Сассер, который, по иронии судьбы, сам работает в пожарном департаменте, получил сигнал тревоги на свой телефон. «Мое сердце рухнуло. Я понятия не имел, что происходит», — рассказал он местным журналистам.
К счастью, семья была недалеко и смогла быстро вернуться. Пламя удалось вовремя ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал, но ковер в гостиной был полностью уничтожен огнем.
Как сообщили в пожарном департаменте, Колтон стащил со стола устройство с литиевым аккумулятором, который не был на зарядке и не подлежал отзыву, но хранился в небезопасном месте. Этот случай, по словам спасателей, стал наглядным и пугающим напоминанием о том, насколько важно правильно хранить подобные устройства, особенно в домах с любопытными питомцами.
