Пёс пожарного чуть не спалил его дом дотла

Как сообщили в пожарном департаменте, Колтон стащил со стола устройство с литиевым аккумулятором, который не был на зарядке и не подлежал отзыву, но хранился в небезопасном месте. Этот случай, по словам спасателей, стал наглядным и пугающим напоминанием о том, насколько важно правильно хранить подобные устройства, особенно в домах с любопытными питомцами.