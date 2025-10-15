Девушка едва не родила в самолёте, летевшем из Екатеринбурга в Самарканд

Во время трёхчасового перелёта девушка пожаловалась бортпроводникам на сильные боли в животе, и вскоре стало ясно, что у неё начались схватки. На помощь экипажу откликнулись два медика. Среди пассажиров были врач-невролог и фельдшер, которые начали принимать роды.