Девушка едва не родила в самолёте, летевшем из Екатеринбурга в Самарканд

19-летняя пассажирка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» едва не родила ребёнка прямо в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Во время трёхчасового перелёта девушка пожаловалась бортпроводникам на сильные боли в животе, и вскоре стало ясно, что у неё начались схватки. На помощь экипажу откликнулись два медика. Среди пассажиров были врач-невролог и фельдшер, которые начали принимать роды.
Сразу после посадки в Самарканде женщину передали местным медикам. Она родила уже в узбекистанском медицинском учреждении.
На борту с девушкой также находился её 10-месячный ребёнок, за которым во время происшествия присматривала другая пассажирка.
Ранее стало известно, что гражданка США родила гигантского младенца весом 6,5 кг.