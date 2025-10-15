Ричмонд
Девушка едва не родила в самолёте, летевшем из Екатеринбурга в Самарканд

После прилета в Узбекистан пассажирку передали медикам, которые доставили её в роддом.

Источник: Аргументы и факты

19-летняя пассажирка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» едва не родила ребёнка прямо в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во время трёхчасового перелёта девушка пожаловалась бортпроводникам на сильные боли в животе, и вскоре стало ясно, что у неё начались схватки. На помощь экипажу откликнулись два медика. Среди пассажиров были врач-невролог и фельдшер, которые начали принимать роды.

Сразу после посадки в Самарканде женщину передали местным медикам. Она родила уже в узбекистанском медицинском учреждении.

На борту с девушкой также находился её 10-месячный ребёнок, за которым во время происшествия присматривала другая пассажирка.

