На Ямале лодка с людьми затонула после столкновения с баржей, есть погибшие

Ранее сообщалось, что житель Свердловской области погиб при сборе клюквы у озера Тумба — несчастный случай произошёл в момент, когда он уже погрузил собранные ягоды в лодку и направлялся к противоположному берегу. Тело мужчины и его плавсредство были обнаружены и доставлены на берег после срабатывания спутниковой системы оповещения о длительном отсутствии связи.