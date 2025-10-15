В мэрии Уфы внедряют удаленный формат работы

В администрации Уфы начинают внедрять дистанционный формат работы для сотрудников. Как сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании, это решение направлено на повышение эффективности управления и оптимизацию расходов.
Глава города отметил необходимость подготовки к сложному финансовому периоду, подчеркнув важность разумной экономии и поиска дополнительных источников дохода.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, перед внедрением удаленного формата была проведена серьезная подготовительная работа. Разработали и утвердили положение о дистанционной работе, определили перечень должностей, которые могут работать удаленно, и проверили готовность коллектива к таким изменениям.
Переход на частичную удаленную работу позволит сократить расходы на аренду помещений, коммунальные услуги и содержание офисов. Кроме того, это расширит возможности для привлечения квалифицированных специалистов из разных городов, пояснил Мавлиев.
Сотрудникам на период дистанционной работы предоставят необходимую технику и средства для защиты информации. При этом уровень заработной платы и все социальные гарантии сохранятся в полном объеме.
В мэрии уточнили, что полностью перевести всех сотрудников на постоянную удаленную работу невозможно из-за специфики муниципального управления. Поэтому будет использоваться комбинированный формат, при котором часть времени сотрудники работают из дома, а часть — в офисе.
На данный момент в дистанционном режиме уже работают 38 сотрудников администрации Уфы.
