Спрятавшего наркотики в коробке с «рафаэлками» мужчину задержали в Москве

Когда курьер получил посылку, она показалась ему подозрительной, поэтому он решил проверить содержимое. Внутри мужчина обнаружил кондитерские изделия и зип-пакет с неизвестным веществом, после чего обратился в полицию, и правоохранители забрали у него посылку на Новой Басманной улице.