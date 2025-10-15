Спрятавшего наркотики в коробке с «рафаэлками» мужчину задержали в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя города Первоуральска Свердловской области, который спрятал пакет с двумя граммами мефедрона в коробку с конфетами и передал ее курьеру. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Когда курьер получил посылку, она показалась ему подозрительной, поэтому он решил проверить содержимое. Внутри мужчина обнаружил кондитерские изделия и зип-пакет с неизвестным веществом, после чего обратился в полицию, и правоохранители забрали у него посылку на Новой Басманной улице.
Во время обыска на съемной квартире у злоумышленника в Плетешковском переулке полицейские нашли и изъяли пакетики с кокаином общей массой около 48 граммов, 11 пакетов с мефедроном общей массой свыше 420 граммов, электронные весы, упаковочный материал и вакууматор.
Следователь ОМВД России по Басманному району возбудил в отношении мужчины уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранта заключили под стражу, передает сайт ведомства.
В тот же день стало известно, что в ИК-2 в Ростове-на-Дону пожилой мужчина попытался передать своему сыну наркотические вещества в банке с шоколадной пастой.