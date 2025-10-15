Ричмонд
DM: Boeing 737 поцарапал два самолета во время парковки в аэропорту Торонто

В Air Canada заявили, что не будут давать комментариев до завершения внутреннего расследования инцидента.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирский самолет Boeing 737 задел два других воздушных судна во время парковки в аэропорту Торонто. Об этом сообщила газета Daily Mail.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как лайнер авиакомпании Air Canada пытается занять место между двумя припаркованными самолетами. Расстояние между ними оказалось недостаточным для размаха крыльев, в результате чего произошло касание.

Информация о степени повреждений всех трех бортов пока не уточняется. В Air Canada заявили, что не будут давать комментариев до завершения внутреннего расследования инцидента.

