Жители Тывы испугались вызванного взрывными работами огненного столба

Жители Тывы сообщили о напугавшем их огненном столбе, который возник из-за взрывных работ на территории Кызылского района. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал агентства РИА Новости.
Сообщается, что местные жители заранее были предупреждены о том, что Тувинская горнорудная компания проводит взрывные работы на объекте.
На опубликованных кадрах запечатлено, как над горизонтом поднимается облако, похожее на гриб после взрыва.
Как отмечают очевидцы в соцсетях, громкий звук был слышен во многих районах Кызыла.
