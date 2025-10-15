Ричмонд
Жители Тывы испугались вызванного взрывными работами огненного столба

Очевидцы рассказали, что громкий звук был слышен во многих районах Кызыла.

Источник: Аргументы и факты

Жители Тывы сообщили о напугавшем их огненном столбе, который возник из-за взрывных работ на территории Кызылского района. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал агентства РИА Новости.

Сообщается, что местные жители заранее были предупреждены о том, что Тувинская горнорудная компания проводит взрывные работы на объекте.

На опубликованных кадрах запечатлено, как над горизонтом поднимается облако, похожее на гриб после взрыва.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, громкий звук был слышен во многих районах Кызыла.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что во Франции на кладбище Монпарнас в Париже прогремел взрыв, на место приехали пять пожарных машин.