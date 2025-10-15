Модель Юлия Ван высказалась об угрозах избившего ее топором экс-министра Хубутии

Модель Юлия Ван, ставшая жертвой избиения топором со стороны бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутии, поделилась своими переживаниями о жизни после получения угроз. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальных сетях.
29-летняя девушка разместила запись, сделанную ее представителем во время заседания по продлению мер пресечения для бизнесмена, который в настоящее время находится под домашним арестом. На аудиозаписи Хубутия говорил: «Передай, что у меня еще много топоров!». После таких угроз модель уехала за границу с ребенком.
— Сегодня ровно две недели, как мы улетели с Николь из страны. Чувствуем мы себя более спокойно и безопасно. Новостей никаких нет, но скоро предстоит суд. Я думаю, что начнутся новые представления, — поделилась она, рассказав, что по-прежнему боится Хубутию.
Ван рассказала, что каждый день испытывает «внутреннюю борьбу»: одна часть ее постоянно чувствует панику и страх, а другая жаждет долгожданного спокойствия. Она добавила, что каждую ночь ощущает тревогу, а страх и кошмары продолжают преследовать ее даже спустя время.
Ван связывает продолжающиеся нападки Хубутии с тем, что у него есть знакомые в полиции. По ее словам, после слов о «новых топорах» она и защита подали заявление в СК, однако там заявили, что «если бы хотел, то убил бы».
26 июня Тверской районный суд Москвы продлил домашний арест Михаилу Хубутии, обвиняемому в нападении с топором на Юлию Ван. Ранее он признался, что 24 апреля действительно несколько раз ударил топором свою бывшую девушку. Как произошло нападение, какие были нестыковки в обвинениях Хубутии — в отдельном материале «Вечерней Москвы».