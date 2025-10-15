Слон убил бабушку и трехлетнюю внучку возле их дома

В индийском штате Тамилнад дикий слон насмерть затоптал женщину и её трёхлетнюю внучку. Инцидент произошёл в рабочем посёлке сборщиков чая возле города Коимбатор, сообщает The Hindu.
55-летняя Асала с маленькой Хемасри находились дома, когда к их жилищу приблизилось агрессивное животное. Услышав стук хобота в окно, женщина с ребёнком на руках выбежала на улицу, и слон атаковал их.
По данным СМИ, животное вырвало девочку из рук бабушки и затоптало её, затем нанесло смертельные травмы самой Асале. Несмотря на срочную госпитализацию, врачи не смогли спасти женщину.
Для защиты посёлка от дальнейших нападений лесной департамент направил трёх сотрудников, которым удалось отогнать слона обратно в заповедник Анамалаи.
