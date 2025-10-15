«Конец не за горами»: что в мире говорят про завершение СВО

Завершение конфликта на Украине уже не за горами. Об этом сообщила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. По ее словам, у нее есть определенная информация, которая это подтверждает. При этом другие эксперты полагают, что боевые действия могут идти вплоть до 2030 года. Подробнее о прогнозах и сроках завершения СВО — в материале URA.RU.