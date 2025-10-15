Собака привела туристку к телу пропавшего без вести ребёнка

Собака, внезапно залаявшая во время прогулки, привела хозяйку к пруду, где было обнаружено тело восьмилетнего ребёнка. Правоохранители полагают, что смерть была насильственной. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.