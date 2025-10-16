Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанина приговорили к 3 годам за наркопритон в квартире

Также у себя дома он хранил части наркотического растения.

Источник: прокуратура Крыма/Tg

В Крыму вынесен приговор жителю Красноперекопска, который превратил свою квартиру в наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В октябре 2024 года подсудимый незаконно приобрел части наркотического растения общей массой около 200 граммов и хранил у себя дома. Также в своей квартире он организовал место, где систематически предоставлял знакомым помещение для употребления наркотических средств.

Сотрудники полиции обнаружили и пресекли незаконную деятельность мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.