Крымчанина приговорили к 3 годам за наркопритон в квартире

В Крыму вынесен приговор жителю Красноперекопска, который превратил свою квартиру в наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В октябре 2024 года подсудимый незаконно приобрел части наркотического растения общей массой около 200 граммов и хранил у себя дома. Также в своей квартире он организовал место, где систематически предоставлял знакомым помещение для употребления наркотических средств.
Сотрудники полиции обнаружили и пресекли незаконную деятельность мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.