В Москве ищут загадочно пропавшего котенка, которого закрыли в ванной

Котенок пропал в столице после того, как хозяева питомца, накануне забравшие его из приюта, захотели приучить животное к лотку и закрыли его в ванной комнате в доме на улице Римского-Корсакова. Об этом в среду, 15 октября, сообщил поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».