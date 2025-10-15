В Москве ищут загадочно пропавшего котенка, которого закрыли в ванной

Котенок пропал в столице после того, как хозяева питомца, накануне забравшие его из приюта, захотели приучить животное к лотку и закрыли его в ванной комнате в доме на улице Римского-Корсакова. Об этом в среду, 15 октября, сообщил поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».
— За стиральной машиной нашелся не закрытый технический люк, который ведет к стояку с коммуникациями. На звук мамы-кошки котенок не отзывается. Гибкой камерой спасатели осмотрели стояк с 14 по первый этаж, кота нигде не видно и не слышно, — говорится в сообщении.
Спасатели помогли составить объявление в общедомовой чат на случай, если соседи услышат кота. Поскольку повторной заявки не последовало, участники отряда выразили надежду, что хозяевам питомца удалось найти его, передает Telegram-канал отряда.
3 октября московские спасатели спустя четыре дня работ достали молодую кошку, которая застряла в стене одного из жилых домов на юго-западе столицы. Животное находилось на глубине 36 метров в вентиляционной шахте. После того, как жильцы квартиры на первом этаже разрешили пробурить дыру в стене, спасатели сделали три отверстия и достали кошку.