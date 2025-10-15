Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

Позже другой злоумышленник, представившийся сотрудником полиции, заявил, что она причастна к финансированию запрещенных организаций. Под давлением женщина сообщила о своей ювелирной коллекции и передала курьеру два пакета украшений. Мошенники удерживали ее на связи с 10 по 14 октября, пока не пришел сын, передает ТАСС.