Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

Жительница Вологды отдала мошенникам шесть килограммов ювелирных украшений стоимостью 36 миллионов рублей, а также перевела на сторонний счет 225 тысяч рублей. Об этом в среду, 15 октября, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.
— В УМВД обратилась женщина 1956 года рождения. Она рассказала оперативникам, что под влиянием неизвестных перевела на сторонний счет 225 тысяч рублей и отдала курьеру 6 килограммов золотых украшений, — сказано в сообщении.
Пенсионерка рассказала в полиции, что ей позвонили с уведомлением о замене домофона и попросили сообщить код из смс для подтверждения. Затем мошенник запугал ее взломом аккаунта на госуслугах, и она перевела 225 тысяч рублей.
Позже другой злоумышленник, представившийся сотрудником полиции, заявил, что она причастна к финансированию запрещенных организаций. Под давлением женщина сообщила о своей ювелирной коллекции и передала курьеру два пакета украшений. Мошенники удерживали ее на связи с 10 по 14 октября, пока не пришел сын, передает ТАСС.
Ранее мошенники убедили студентку Российского технологического университета вынести все украшения и деньги, которые были у нее дома. По словам девушки, на протяжении дня ей поступали звонки с неизвестных номеров в мессенджерах. Общая сумма ущерба превысила 5,7 миллиона рублей.