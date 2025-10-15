Более половины стран НАТО готовы закупать оружие для Украины

В качестве причины расширения участия Рютте назвал уникальность некоторых видов вооружений, которые производятся только в США и не имеют аналогов среди европейских союзников. «Есть виды вооружений, которые могут предоставить только США, и им нет альтернативы. Это так называемая инициатива PURL. Когда мы начали заседание, шесть стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств НАТО — 16−17 — готовы присоединиться к ней», — подчеркнул генсек альянса. Информация опубликована на официальном сайте НАТО.