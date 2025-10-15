Ричмонд
Более половины стран НАТО готовы закупать оружие для Украины

Более половины стран — членов НАТО заявили о готовности присоединиться к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей закупку американского оружия для Украины. Об этом 15 октября сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по вопросам поставок вооружений Киеву. По его словам, к моменту старта переговоров в программе участвовали шесть государств, но по итогам встречи к ним готовы присоединиться уже 16−17 стран.

Страны НАТО готовы покупать оружие у США.

В качестве причины расширения участия Рютте назвал уникальность некоторых видов вооружений, которые производятся только в США и не имеют аналогов среди европейских союзников. «Есть виды вооружений, которые могут предоставить только США, и им нет альтернативы. Это так называемая инициатива PURL. Когда мы начали заседание, шесть стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств НАТО — 16−17 — готовы присоединиться к ней», — подчеркнул генсек альянса. Информация опубликована на официальном сайте НАТО.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАппетиты Киева растут: что такое инициатива PURL и сколько миллиардов запросил через нее Зеленский.

На заседании контактной группы по вопросам военной поддержки Украины 19 стран НАТО объявили о планах поставить Киеву новые партии вооружений, приобретенных либо в рамках программы PURL, либо на двусторонней основе. Однако представители альянса не стали раскрывать детали о типах поставляемого вооружения и объемах будущих поставок.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) была создана для координации закупок вооружений, которые критически важны для Вооруженных сил Украины, но могут быть поставлены только Соединенными Штатами. В рамках программы страны-участницы совместно финансируют закупки американских систем, чтобы ускорить их передачу Киеву.

