ТАСС: полк ПВО ВСУ, сбивший малазийский Boeing, стоит на дежурстве в Сумах

Собеседник агентства также подчеркнул, что ранее этот полк участвовал в инциденте с малайзийским Boeing 777, сбитым в Донецкой области в июле 2014 года. В результате крушения рейса MH17 погибли 298 человек. Окружной суд Гааги в ноябре 2022 года признал виновными и заочно приговорил к пожизненному заключению трех человек — Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан за недостаточностью доказательств. Российские официальные лица выразили недоверие к результатам следствия и сочли аргументы обвинения безосновательными.