Press TV: самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой

От экипажа воздушного судна министра обороны США Пита Хегсета поступил сигнал бедствия. Это произошло в небе над Атлантикой, выяснили журналисты.

Экипаж борта принял решение изменить маршрут.

«Boeing C-32, на борту которого находился Пит Хегсет, столкнулся с чрезвычайной ситуацией в полете. Из-за этого самолет повернул на Великобританию вскоре после вылета из Брюсселя», — передает Press TV.

Ранее похожий инцидент произошел с бортом американской радиационной разведки, который подал сигнал бедствия вблизи британского побережья. Тогда самолет стартовал с базы ВВС Милденхолл. А перед посадкой совершил полет над Нидерландами, развернулся и сделал несколько кругов над морем, напоминает RT.