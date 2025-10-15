Таксист спас женщину, которую искусала стая лаек в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове стая лаек искусала женщину, от дальнейших увечий ее защитил водитель такси. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Дмитров, детка!».
Инцидент произошел в микрорайоне Молодежном, где на женщину напали две собаки породы западносибирская лайка. Они окружили ее и начали рвать одежду и тело. Водитель такси, ставший свидетелем, вмешался и спас пострадавшую. Позже женщину доставили в больницу в шоковым состоянии и с множественными ранами всех частей тела, включая грудь, голову и ухо.
— Пострадавшая выражает огромную благодарность таксисту, спасшему ей жизнь, и обращается к нему с просьбой предоставить записи с авторегистратора в органы МВД для проведения расследования, — сказано в сообщении.
По неподтвержденной информации канала, животные принадлежат местному жителю Игорю З., он занимается разведением лаек для охоты. Жители сообщили, что собаки часто сбегают и представляют опасность. На данный момент в полицию по факту нападения подано заявление, на руках у женщины имеется медицинское заключение.
До этого в инциденте с нападением собаки пострадал мужчина в Москве. Пес, гулявший с хозяйкой, напал на него и укусил за руку. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по данному происшествию.