Таксист спас женщину, которую искусала стая лаек в Подмосковье

Инцидент произошел в микрорайоне Молодежном, где на женщину напали две собаки породы западносибирская лайка. Они окружили ее и начали рвать одежду и тело. Водитель такси, ставший свидетелем, вмешался и спас пострадавшую. Позже женщину доставили в больницу в шоковым состоянии и с множественными ранами всех частей тела, включая грудь, голову и ухо.