Богомаз: раненый после атаки ВСУ мирный житель скончался в Брянской области

Мирный житель, получивший тяжелые ранения при атаке ВСУ с помощью FPV-дронов на село Брахлов Климовского района Брянской области, скончался в больнице 15 октября. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По данным главы региона, врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.