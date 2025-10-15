Богомаз: раненый после атаки ВСУ мирный житель скончался в Брянской области

ВСУ атаковали Брянскую область дронами.
Мирный житель, получивший тяжелые ранения при атаке ВСУ с помощью FPV-дронов на село Брахлов Климовского района Брянской области, скончался в больнице 15 октября. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По данным главы региона, врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.
«К сожалению, раненный при атаке укронацистов в селе Брахлов Климовского района мужчина скончался. Медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранения были слишком серьезными», — сообщил губернатор в telegram-канале.
Ранее Богомаз информировал, что противник использовал FPV-дроны для поражения гражданских объектов. По предварительным данным, других пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы, проводится обследование территории, устанавливается ущерб.