Лавров назвал, чем действительно являлся саммит на Аляске: главное об СВО за 15 октября

Лавров заявил о планах Европы изъять российские активы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, оценивая итоги саммита на Аляске, отметил, что встреча не привела к значительному прогрессу в отношениях между двумя странами, однако позволила сторонам обменяться мнениями и углубить взаимное понимание позиций. По словам Лаврова, после завершения переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп отправился в Вашингтон для консультаций с союзниками.
Также Лавров заявил, что возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk не связаны с тем, что обсуждали Путин и Трамп. URA.RU приводит главные новости СВО за 15 октября.
В ЕС хотят превратить конфликт РФ и Украины в «войну Трампа».
Европейские лидеры стремятся вовлечь президента США Дональда Трампа в украинский конфликт, чтобы сделать его «войной Трампа». Об этом сообщил Сергей Лавров. По его словам, одновременно европейские страны разрабатывают план по изъятию российских активов.
«Похоже, им удалось убедить и бельгийскую сторону, чтобы — используя, как принято говорить в криминальных кругах, “принцип круговой поруки” — разделить ответственность», — отметил министр. Вместе с тем Лавров подчеркнул, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против подобных мер и открыто называет их кражей.
НАТО призывает нарастить поставки Украине.
Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с призывом к государствам-членам НАТО значительно нарастить объемы закупок американских вооружений для нужд Украины. В ходе пресс-конференции, прошедшей в Брюсселе, министр подчеркнул необходимость перехода альянса «от слов к конкретным действиям» в сфере оказания военной поддержки Киеву. По словам Хегсета, Соединенные Штаты гарантируют предоставление Украине дополнительной огневой мощи.
«Вы получаете покой, когда вы сильны. Не тогда, когда вы используете сильные слова или грозите пальцами, вы получаете это, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые противники уважают», — заявил Хегсет перед встречей с коллегами по НАТО, передает Reuters.
Он, однако, не уточнил, предусматривают ли эти поставки в частности передачу ракет Tomahawk. Представители США также заявили о готовности ввести новые ограничительные меры в отношении России, если конфликт на территории Украины не будет урегулирован в ближайшее время.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что государства-члены альянса примут дополнительные решения относительно предоставления Украине военной поддержки, включая поставки систем противовоздушной обороны. Такое заявление он сделал в ходе заседания министров обороны стран НАТО, проходящего в Брюсселе.
На встрече планируется обсудить новую инициативу, стартовавшую в августе текущего года, которая предусматривает закупку европейскими странами американских вооружений — как летального, так и нелетального характера — с целью поддержки Украины. По его словам, государства НАТО уже взяли на себя финансовые обязательства на сумму порядка двух миллиардов евро.
«Tomahawk — это серьезное оружие».
Оружейные запасы Украины могут пополниться и ракетами Tomahawk. Это может привести к очередному витку эскалации вооруженного противостояния. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, предоставление Киеву западных систем вооружения способно кардинально изменить обстановку на линии фронта и оказать существенное влияние на развитие конфликта.
Константинов также подчеркнул, что российская сторона уже обозначила свою позицию и проявляет готовность к переговорам, однако, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от конструктивного диалога. Он отметил, что для Киева приоритетом остается создание информационного резонанса, а не поиск путей урегулирования ситуации.
В настоящее время остается неизвестным, сколько именно ракет Tomahawk готов будет предоставить Вашингтон, каким образом Киев обеспечит их безопасное хранение, а также каковы могут быть возможные последствия передачи данного вооружения. Как отмечается, Пентагоном уже разработаны варианты передачи или продажи этих ракет украинской стороне.
Но важно учесть, что поставка крылатых ракет Tomahawk ВСУ может быть осложнена из-за отсутствия у Киева армейской пусковой установки Typhon, необходимой для эксплуатации Tomahawk. Об этом пишет The New York Times.
ВСУ попытались использовать умные бомбы против России.
Украина хотела атаковать российские позиции в зоне СВО, используя умные бомбы. Однако у нее этого не удалось, заявили в Минобороны.
«За сутки средствами ПВО сбито восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны РФ. Помимо этого, российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуре на территории Украины. По информации министерства, данные объекты обеспечивали деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса и использовались в интересах украинских военных.
Спасение «обнуленного» бойца.
Украинские военнослужащие предприняли попытку ликвидировать штурмовое подразделение, сформированное из лиц, отказавшихся воевать, а также принудительно мобилизованных граждан. Об этом сообщили представители российских силовых структур со ссылкой на показания пленного военнослужащего.
«На сумском направлении в ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады. Пленный просидел в посадках возле Алексеевки более суток с оторванной рукой, прежде чем “северяне” вытащили его и оказали первую помощь. Его запросы к украинскому командованию об эвакуации были проигнорированы», — заявил представитель.