Лавров назвал, чем действительно являлся саммит на Аляске: главное об СВО за 15 октября

«Вы получаете покой, когда вы сильны. Не тогда, когда вы используете сильные слова или грозите пальцами, вы получаете это, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые противники уважают», — заявил Хегсет перед встречей с коллегами по НАТО, передает Reuters.