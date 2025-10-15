Ричмонд
В Горловке мирная жительница погибла при обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS

Два человека получили ранения при украинской атаке.

В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительницы, еще два человека получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал он.

По словам Пушилина, ВСУ атаковали центрально-городской район Горловки из реактивной артиллерии HIMARS калибром 227 мм. В результате погибла женщина 1965 года рождения, а жительница города 1941 года рождения получила ранения, врачи оценили ее травмы как средней степени тяжести.

Кроме того, в Никитовском районе при сбросе взрывоопасного предмета с украинского БПЛА пострадал мужчина 1976 года рождения.

В результате атак в Центрально-Городском районе повреждены четыре жилых дома, школа и водоснабжающая организация, а также легковые автомобили.

Напомним, 12 октября Пушилин сообщил, что в результате атаки украинского дрона на автобус в донецкой Горловке ранения получили пять взрослых и один ребенок.

