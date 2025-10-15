Просивший милостыню мужчина избил пенсионерку у храма в Петербурге

Мужчина в состоянии опьянения избил 65-летнюю пенсионерку за отказ дать ему милостыню рядом с церковью Георгия Победоносца, расположенной на проспекте Славы в районе Купчино в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу и Ленинградской области.