Просивший милостыню мужчина избил пенсионерку у храма в Петербурге

Мужчина в состоянии опьянения избил 65-летнюю пенсионерку за отказ дать ему милостыню рядом с церковью Георгия Победоносца, расположенной на проспекте Славы в районе Купчино в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел около 18:00 14 октября.
— Гражданин, находясь в состоянии опьянения, занимался попрошайничеством возле церкви, но в какой-то момент начал навязчиво и в грубой форме требовать денежные средства у проходившей рядом 65-летней пенсионерки, а, получив отказ, стал вести себя агрессивно, — говорится в сообщении.
Пожилую женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмой локтя. Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в полицию, передает Telegram-канал ведомства.
16 сентября в Москве мужчина в нетрезвом состоянии и одних трусах напал на пожилую женщину, избил ее и похитил у нее телефон. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО.