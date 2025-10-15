Умер раненый после атаки ВСУ мирный житель Брянской области

Напомним, что в ночь с 14 на 15 октября над Россией сбили 59 беспилотников. Над Ростовской областью — 17, ещё 12 дронов уничтожили над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской. Девять беспилотников перехватили над Воронежем, четыре — над Крымом. По одному аппарату ликвидировали в Брянской, Курской и Орловской областях.