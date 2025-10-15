Экс-главу Махачкалы Сулейманова обвинили во взятке на 74,5 миллиона рублей

Находящемуся в международном розыске бывшему мэру Махачкалы Магомеду Сулейманову утвердили обвинение в получении взятки в размере 74,5 миллиона рублей и злоупотреблении полномочиями. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
По словам представителей ведомства, еще в 2014—2015 годах экс-глава города получил от генерального директора одной компании взятку за отказ администрации от иска о признании за муниципалитетом права собственности на участок площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, за эти деньги Сулейманов помогал руководителю организации в получении документов на строительство трех многоквартирных домов на этой самой территории.
— Сулейманов незаконно издал 78 постановлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и о разрешении проектирования и строительства многоквартирных домов. Так, в Махачкале было осуществлено незаконное строительство 80 многоквартирных домов. Уголовное дело направлено в Советский районный суд, — передает официальный Telegram-канал республиканской прокуратуры.
