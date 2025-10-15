Экс-главу Махачкалы Сулейманова обвинили во взятке на 74,5 миллиона рублей

По словам представителей ведомства, еще в 2014—2015 годах экс-глава города получил от генерального директора одной компании взятку за отказ администрации от иска о признании за муниципалитетом права собственности на участок площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, за эти деньги Сулейманов помогал руководителю организации в получении документов на строительство трех многоквартирных домов на этой самой территории.