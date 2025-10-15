Самолет главы Пентагона экстренно сел из-за трещины в лобовом стекле

По данным пресс-службы министерства обороны США, происшествие произошло сразу после вылета из Брюсселя, где прошла встреча министров обороны стран — членов НАТО. После уведомления экипажа о технической неисправности было принято решение экстренно приземлиться на ближайшем международном аэродроме Великобритании. На борту находились глава Пентагона Пит Хегсет, сотрудники министерства и представители СМИ, сопровождавшие делегацию. Специализированная команда технических специалистов уже приступила к осмотру и ремонту воздушного судна. Дальнейшие планы возвращения делегации в Вашингтон будут определены по итогам расследования инцидента и оценки состояния самолета.