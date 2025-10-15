Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Подмосковье

В подмосковном городе Дубне столкнулись автомобили Lada и Citroen, в результате происшествия пострадали пять человек — их госпитализировали. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла примерно в 17:40 у одного из домов, которые находятся на улице академика Б. М. Понтекорво.
— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — передает Telegram-канал ведомства.
В тот же день на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе произошла авария с участием 12 автомобилей, в том числе двух грузовиков. В результате ДТП несколько человек погибли, пострадавших доставили в медицинские учреждения.
29 сентября в результате столкновения двух автобусов в Екатеринбурге пострадали 14 человек. Причиной произошедшего стало несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из транспортных средств.