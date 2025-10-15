Припаркованная машина внезапно покатилась назад и раздавила ребенка в Оренбурге

Ранее 11-летний мальчик в австралийском штате Новый Южный Уэльс сел за руль автомобиля, чтобы добраться от дома до загона для скота. Ребенок ехал на семейном пикапе вместе со своим другом, когда на дорогу резко выскочила корова. Он выкрутил руль в сторону, чтобы объехать ее, однако машина слетела с дороги и перевернулась. Спасти мальчика не удалось.