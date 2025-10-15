Припаркованная машина внезапно покатилась назад и раздавила ребенка в Оренбурге

В Оренбурге четырехлетнего ребенка раздавила припаркованная машина, которая внезапно покатилась назад. Об этом в среду, 15 октября, сообщил Telegram-канал «UTV Оренбург» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
— Все произошло на улице Рощинской. Как сообщили в УМВД региона, припаркованный автомобиль «Фольксваген Транспортер» самопроизвольно покатился задним ходом, — говорится в сообщении.
В это время во дворе находился ребенок, который оказался под колесами автомобиля. Его экстренно доставили в больницу, однако спасти не удалось.
Ранее 11-летний мальчик в австралийском штате Новый Южный Уэльс сел за руль автомобиля, чтобы добраться от дома до загона для скота. Ребенок ехал на семейном пикапе вместе со своим другом, когда на дорогу резко выскочила корова. Он выкрутил руль в сторону, чтобы объехать ее, однако машина слетела с дороги и перевернулась. Спасти мальчика не удалось.
В июне текущего года китайский внедорожник Haval наехал на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцове. Ребенок умер в машине скорой помощи.