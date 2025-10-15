Ричмонд
Сенат США в девятый раз не смог прекратить шатдаун и одобрить бюджет

Сенат США вновь отклонил законопроект, предусматривающий продление финансирования федерального правительства и направленный на завершение шатдауна. Об этом свидетельствуют итоги голосования, транслировавшегося телеканалом C-Span.

В США был объявлен шатдаун.

Сенат США вновь отклонил законопроект, предусматривающий продление финансирования федерального правительства и направленный на завершение шатдауна. Об этом свидетельствуют итоги голосования, транслировавшегося телеканалом C-Span.

Инициатива, предложенная республиканцами, не набрала необходимого количества — 60 голосов, что подтверждается данными прямой трансляции. Таким образом, попытка возобновить работу государственных учреждений оказалась безуспешной уже в девятый раз.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСенат США восьмой раз не принял финансирование правительства на фоне шатдауна.

Ранее, в пятницу, лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн отметил, что для прекращения шатдауна республиканцам по-прежнему не хватает поддержки пяти сенаторов-демократов. Шатдаун не смогли предотвратить уже в девятый раз.

Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
