«Одежда расплавилась на теле»: телефон отправил школьника в ожоговый центр

Телефон взорвался прямо в кармане у 13-летнего школьника в Раменском районе, оставив на его теле страшные ожоги и расплавив одежду. Прибывшие медики застали ребенка в состоянии шока. Об этом сообщает Telegram-канал «360».
Подросток получил сильные ожоги бедер второй степени. Боль была настолько сильной, что врачам пришлось применить сильнодействующие обезболивающие.
«Учитывая большой объем повреждения и вторую степень ожога, для устранения болевого синдрома медикам пришлось прибегнуть к введению сильнодействующих анальгетиков», — цитирует издание заместителя главврача Московской областной станции скорой помощи Николая Суслова.
Сейчас мальчик находится в ожоговом отделении, его состояние оценивается как средней тяжести. К счастью, по прогнозам врачей, операция ему не понадобится, и даже рубцов после заживления остаться не должно. В ближайшее время его готовят к выписке.
Медики в очередной раз напоминают: при получении ожогов от бытовых приборов или гаджетов необходимо немедленно вызывать скорую помощь, не пытаясь заниматься самолечением.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.