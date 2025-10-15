Самолёт шефа Пентагона Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании

«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолёт военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — говорится в сообщении Парнелла.
Высокопоставленный представитель Пентагона подчеркнул, что приземление было выполнено в соответствии со стандартной процедурой, все находившиеся на борту самолёта лица в безопасности.
Ранее сообщалось о нештатной ситуации на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии». В ходе рейса Екатеринбург — Самарканд 19-летняя пассажирка едва не родила ребёнка прямо во время полёта. К счастью, всё закончилось благополучно: экипаж быстро организовал импровизированную «палату» из нескольких кресел, а медики приняли роды на высоте около 10 тысяч метров. Сразу после посадки девушку забрали медики, она родила уже в Узбекистане.
