Самолёт шефа Пентагона Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании

Самолёт министра обороны США Пита Хегсета выполнил посадку в Великобритании из-за возникновения трещины в лобовом стекле. О случившемся проинформировал помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл на своей странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолёт военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — говорится в сообщении Парнелла.

Высокопоставленный представитель Пентагона подчеркнул, что приземление было выполнено в соответствии со стандартной процедурой, все находившиеся на борту самолёта лица в безопасности.

Ранее сообщалось о нештатной ситуации на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии». В ходе рейса Екатеринбург — Самарканд 19-летняя пассажирка едва не родила ребёнка прямо во время полёта. К счастью, всё закончилось благополучно: экипаж быстро организовал импровизированную «палату» из нескольких кресел, а медики приняли роды на высоте около 10 тысяч метров. Сразу после посадки девушку забрали медики, она родила уже в Узбекистане﻿.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

