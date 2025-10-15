Самолёт шефа Пентагона Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании

Ранее сообщалось о нештатной ситуации на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии». В ходе рейса Екатеринбург — Самарканд 19-летняя пассажирка едва не родила ребёнка прямо во время полёта. К счастью, всё закончилось благополучно: экипаж быстро организовал импровизированную «палату» из нескольких кресел, а медики приняли роды на высоте около 10 тысяч метров. Сразу после посадки девушку забрали медики, она родила уже в Узбекистане﻿.