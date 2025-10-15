Река из зловонных нечистот затопила дворы на одной из улиц Воронежа

Фекальная река, бьющая из-под канализационного люка, затопила дворы на улице Шишкова в Воронеже. Об этом в среду, 15 октября, сообщили «Воронежские новости» со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, потоки бьют из люка фонтанами. Для решения этой проблемы городские специалисты ремонтировали канализационную насосную станцию, но это не принесло результатов. Жители выразили опасения относительно того, что в результате люк может вырвать от напора нечистот, передает портал.
22 октября 2024 года жители дома на улице Домостроителей в Воронеже пожаловались на постоянный потоп из-за сточных вод в подвале, которые скапливаются там на протяжении трех лет. Ситуация особенно тяжела для жильцов первого этажа, среди которых есть люди с инвалидностью, поскольку фекальная вода нередко затапливает их ванные и туалеты.
20 марта на Братиславской улице в Рязани произошел фекальный потоп. По словам местных жителей, с момента начала проведения ремонтных работ в ноябре 2024 года ее примерно раз в месяц затапливает фекалиями. Горожане уже несколько раз обращались к властям по поводу этой проблемы, но устранить аварию не удалось.