Река из зловонных нечистот затопила дворы на одной из улиц Воронежа

22 октября 2024 года жители дома на улице Домостроителей в Воронеже пожаловались на постоянный потоп из-за сточных вод в подвале, которые скапливаются там на протяжении трех лет. Ситуация особенно тяжела для жильцов первого этажа, среди которых есть люди с инвалидностью, поскольку фекальная вода нередко затапливает их ванные и туалеты.