Самолет Хегсета экстренно сел в Британии из-за трещины в лобовом стекле

Шон Парнелл сообщил, что самолет Пита Хегсета приземлился в Великобритании в соответствии со стандартными процедурами.

Источник: Аргументы и факты

Самолет главы Пентагона Пита Хегсета вынужденно приземлился в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

«На обратном пути в США со встречи министров обороны стран НАТО самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — написал Шон Парнелл в соцсети.

Он добавил, что самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами. Сейчас все находившиеся на борту лайнера в безопасности.

Ранее сообщалось, что самолет Пита Хегсета подал сигнал бедствия над водами Атлантического океана, поскольку столкнулся с чрезвычайной ситуацией в полете.

