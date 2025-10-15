Самолет Хегсета экстренно сел в Британии из-за трещины в лобовом стекле

Самолет главы Пентагона Пита Хегсета вынужденно приземлился в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.
«На обратном пути в США со встречи министров обороны стран НАТО самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — написал Шон Парнелл в соцсети.
Он добавил, что самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами. Сейчас все находившиеся на борту лайнера в безопасности.
Ранее сообщалось, что самолет Пита Хегсета подал сигнал бедствия над водами Атлантического океана, поскольку столкнулся с чрезвычайной ситуацией в полете.