Зеленский ранее подписал указ о лишении бывшего одесского главы Геннадия Труханова украинского гражданства. Президент также объявил о новом статусе муниципалитета. По информации российских силовых структур, Лысак в окружении президента Украины зарекомендовал себя как эффективный антикризисный управленец. Он возглавил Днепропетровскую военную администрацию в феврале 2023 года.